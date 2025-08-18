Protestos dos carroceiros geram caos no trânsito na manhã desta segunda (18)
Em quatro localidades da Região Metropolitana aconteceram protestos simultâneos até as 7h20 desta segunda
Publicado: 18/08/2025 às 07:31
Carroceiros protestaram em vários pontos da cidade (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
A semana começou com engarrafamento em vários pontos da Região Metropolitana do Recife, decorrente de protestos dos carroceiros. Até às 7h20 da manhã desta segunda-feira (18), quatro localidades estavam com o trânsito parado, com grandes engarrafamentos.
O primeiro deles foi identificado no Joana Bezerra. Pneus foram queimados, levantando labaredas e muita fumaça escura.
Poucos depois chegaram informações e imagens via redes sociais de que o mesmo estava acontecendo na PE-15, Encruzilhada e Avenida Abdias de Carvalho.
* Matéria em apuração