Protestos dos carroceiros geram caos no trânsito na manhã desta segunda (18)

Em quatro localidades da Região Metropolitana aconteceram protestos simultâneos até as 7h20 desta segunda

Diario de Pernambuco

Publicado: 18/08/2025 às 07:31

Carroceiros protestaram em vários pontos da cidade/REPRODUÇÃO/VÍDEO

A semana começou com engarrafamento em vários pontos da Região Metropolitana do Recife, decorrente de protestos dos carroceiros. Até às 7h20 da manhã desta segunda-feira (18), quatro localidades estavam com o trânsito parado, com grandes engarrafamentos.

O primeiro deles foi identificado no Joana Bezerra. Pneus foram queimados, levantando labaredas e muita fumaça escura.

Poucos depois chegaram informações e imagens via redes sociais de que o mesmo estava acontecendo na PE-15, Encruzilhada e Avenida Abdias de Carvalho.

* Matéria em apuração

 

