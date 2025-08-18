Protestos dos carroceiros geram caos no trânsito na manhã desta segunda (18)

Em quatro localidades da Região Metropolitana aconteceram protestos simultâneos até as 7h20 desta segunda

Carroceiros protestaram em vários pontos da cidade (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

A semana começou com engarrafamento em vários pontos da Região Metropolitana do Recife, decorrente de protestos dos carroceiros. Até às 7h20 da manhã desta segunda-feira (18), quatro localidades estavam com o trânsito parado, com grandes engarrafamentos.

O primeiro deles foi identificado no Joana Bezerra. Pneus foram queimados, levantando labaredas e muita fumaça escura.

Poucos depois chegaram informações e imagens via redes sociais de que o mesmo estava acontecendo na PE-15, Encruzilhada e Avenida Abdias de Carvalho.

* Matéria em apuração