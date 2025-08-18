"Péssimo": População reclama dos transtornos no trânsito por protestos de carroceiros no Recife

Trânsito no Recife está travado em função de protestos simultâneos dos carroceiros em vários pontos da cidade. Diario conversou com passageiros de ônibus que ficaram travados no Derby, na região central do Recife

Os manifestantes afirmam que não há previsão para fim dos atos, que devem se estender até que haja uma conversa com o Prefeito do Recife, João Campos. (Foto: Rafael Vieira / DP Foto)

Os protestos simultâneos realizados por carroceiros em vários pontos do Recife comprometeram o trânsito da capital pernambucana na manhã desta segunda-feira (18). O Diario conversou com passageiros de ônibus que tiveram suas rotas interrompidas por conta do trânsito e ficaram parados no protesto da Avenida Agamenon Magalhães, na altura do Derby, na Região Central do Recife.

O autônomo Fred Jorge, de 62 anos, contou que estava indo do Ipsep para Brasília Teimosa, na Zona Sul da cidade. Depois de mais de uma hora e meia no trânsito, ele chamou a situação de “péssima”.

“Estou vindo do Ipsep, e indo para o bairro de Brasília Teimosa, e estou achando péssimo. Uma hora e 40 minutos de trânsito, é muito tempo”.

O militar Severino dos Santos, 47, também conversou com o Diario. “Estou parado acho que há 40 minutos, eu acho, estou indo daqui da João de Barros até o Pina. (O trânsito) tá muito caótico, tá uma derrota”, disse.

“Agora é seguir o trânsito mesmo. Eu tentei procurar outra rota, mas não consegui. Tá tudo

travado. Agora é esperar, não tem o que fazer não”, acrescentou.

Alessandra Nascimento, 49, ainda chegou a descer do ônibus onde estava, para tentar ir andando para o trabalho, em Boa Viagem na Zona Sul do Recife, mas ainda assim ficou presa no congestionamento.

“Estou indo para Parada 4 em boa viagem. Desde 6 horas que estou aqui rodando para poder chegar. Estava dentro do ônibus, desci, aí tentei ir andando, mas desisti. É muito distante. Ninguém sabe nem a hora que vai terminar”, relatou.