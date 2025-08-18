PM morto em Camaragibe abordou suspeitos de tráfico antes de tiroteio

Além de soldado da PM, mais dois homens morrera e duas mulheres ficaram feridas, no domingo (17), em Vila da Fábrica

Tiroteio deixou três mortos e dois feridos no bairro Vila da Fábrica, em Camaragibe (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil investiga a troca de tiros que deixou um policial militar e mais dois mortos e dois feridos, em Camaragibe no Grande Recife, no domingo (17).

Segundo informações extraoficiais, o soldado Sandson Rodrigues Caetano da Silva, lotado no 16º BPM, havia abordado suspeitos de tráfico de drogas em Vila da Fábrica, pouco antes do tiroteio.

Os dois homens abordados pelo soldado estavam em uma moto. Ainda não se sabe se o ataque foi realizado por esses dois suspeitos, que teriam voltado ao local para procurar o policial.

O PM ainda foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá e depois transferido para o Hospital da Restauração, mas não resistiu.

Morreram no local Juan Pablo Maia de Santana, de 22 anos, e Eliab Santana da Silva, de 25 anos.

Com a dupla, foram apreendidas pistolas calibre 40, enquanto o policial usava uma arma 9 milímetros.

Ficaram feridas, segundo informações postadas em redes sociais, a dona de um bar, que levou um tiro na coxa, uma grávida, atingida de raspão na barriga.

As duas foram levadas para um hospital e não foi constada gravidade dos ferimentos.

Por meio de nota divulgada no domingo, a Polícia Militar disse que foi acionada para uma ocorrência de troca de tiros, no bairro da Fábrica.

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Duas armas foram entregues pela equipe policial do 20º BPM para os “devidos procedimentos legais”.