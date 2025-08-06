Mulher sofre tentativa de feminicídio em Jaboatão dos Guararapes

Ex-companheiro, já preso duas vezes por agressão, é apontado como autor dos disparos; ele está foragido

Uma mulher de 42 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na manhã da última terça-feira (5), no bairro de Jardim Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, identificado como Rodrigo Pereira, que está foragido.

Segundo informações extraoficiais, Rodrigo já havia sido preso duas vezes por violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. Em uma das ocorrências anteriores, ele teria desfigurado o rosto da mulher com socos. Após um período de prisão de um ano, a vítima recebeu medida protetiva, mas relatou que o ex-companheiro voltou a persegui-la.

Ainda de acordo com o relato da mulher à polícia, Rodrigo chegou a contratar um chaveiro para tentar entrar na residência. Um novo boletim de ocorrência foi registrado, mas ele conseguiu fugir antes da chegada dos policiais.

Na manhã do crime, Rodrigo teria retornado ao imóvel pilotando uma motocicleta vermelha e tentou convencer a ex-companheira a abrir a porta. Diante da negativa, o atual companheiro da vítima, de 32 anos, foi até a cozinha para verificar a situação, momento em que Rodrigo disparou mais de dez vezes pela janela de uma porta de alumínio.

O atual companheiro foi atingido de raspão na cabeça e sofreu uma fratura exposta em um dos dedos da mão. A mulher foi atingida no peito, com o projétil saindo pelas costas, próximo ao coração.

As duas vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde da região, onde permanecem internadas. O autor dos disparos fugiu logo após a ação.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado pela Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul, e que um inquérito foi instaurado para apurar os fatos.