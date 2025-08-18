Protestos dos carroceiros: manifestantes reclamam de falta de diálogo com a Prefeitura do Recife

De acordo com a Prefeitura do Recife, veículos de tração animal serão totalmente proibidos a partir de 31 de janeiro de 2026.

Os manifestantes afirmam que não há previsão para fim dos atos, que devem se estender até que haja uma conversa com o Prefeito do Recife, João Campos. (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

Os protestos que estão interditando várias avenidas da Região Metropolitana do Recife (RMR), na manhã desta segunda-feira (18), são motivados, segundo os carroceiros, pela falta de diálogo entre os manifestantes e a Prefeitura do Recife, que irá proibir veículos de tração animal a partir do dia 31 de janeiro de 2026.

“Querem tirar uma coisa que há muito tempo existe no Recife. Mas para onde vão as famílias que vivem do trabalho com as carroças? O que vai acontecer com essas pessoas? Também queria saber para onde irão os animais? Querem tirar os carroceiros de forma truculenta, sem direito a nada e sem diálogo ", protestou o manifestante Sândalo Joaquim, em entrevista a uma emissora de TV.

Ainda de acordo com Sândalo Joaquim, haverá mais de 40 pontos de protestos que acontecerão no Recife e em outras cidades da Região Metropolitana do Recife. Os manifestantes afirmam que não há previsão para fim dos atos, que devem se estender até que haja uma conversa com o Prefeito do Recife, João Campos.

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife informou que realizou um cadastramento dos carroceiros com a finalidade de identificar tutores e animais, a fim de encaminhá-los para benefícios do Programa Gradual de Retirada de Animais de Veículos de Tração Animal.

Ainda segundo a gestão municipal, o censo foi construído para proporcionar uma transição segura para os carroceiros e as famílias que dependem dos veículos de tração animal, uma vez que o seu uso será totalmente proibido a partir do dia 31 de janeiro de 2026.

“Aqueles que atenderem aos requisitos previamente estabelecidos estarão aptos a receber indenização pela entrega voluntária do animal e da carroça. Além da indenização, terão acesso a uma rede de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo, encaminhamento e assistência a vagas de emprego, com oportunidades para compor a equipe de limpeza urbana da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) e disponibilização de veículo alternativo”, finaliza nota da Prefeitura do Recife.

