Barricada de fogo: protesto interdita trânsito em viaduto na área central do Recife

Ato acontece na manhã desta segunda (18) no Viaduto Capitão Temudo, na Ilha Joana Bezerra, na área central. Carros não passam no sentido Centro/Boa Viagem

Barricadas de fogo impedem passagem de carros (Redes Sociais)

Um protesto interdita o trânsito no Viaduto capitão Temudo, na Ilha Joana Bezerra, na área central do Recife, no início da manhã desta segunda (18).

As primeiras informações dão conta de que os carroceiros voltaram a se manifestar nas ruas do Recife.

Há alguns meses, eles fecharam ruas para contestar um projeto que tenta disciplinar o uso de carroças com tração animal na cidade.

Nesta segunda, foram colocadas barricadas com fogo no sentido Centro/Boa Viagem.

Imagens postadas em redes sociais mostram que o trânsito está parado. Muitas pessoas desceram dos ônibus e foram a pé para os compromissos.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 6h30 para a ocorrência e enviou equipes ao local.



Esta matéria está em atualização