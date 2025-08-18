Protesto dos carroceiros atinge ao menos sete vias no Grande Recife nesta segunda (18)
Atualização dos pontos de protesto dos carroceiros foi feita pelo Corpo de Bombeiros
Publicado: 18/08/2025 às 08:48
Avenida Agamenon Magalhães foi uma das vias que mais engarrafadas (Cadu Silva/DP)
O Corpo de Bombeiros atualizou o número dos pontos de protestos dos carroceiros na manhã desta segunda-feira (18). Até as 8h30, sete vias da Região Metropolitana foram fechadas com pneus queimados.
Veja quais:
1. Ponte José de Barros Lima – sentido Boa Viagem Joana Bezerra
2. Av. Abdias de Carvalho x Av. do Forte – Torrões
3. Av. Norte x Av. João de Barros – Encruzilhada
4. Av. Pan Nordestina (em frente ao Atacadão) – Ouro Preto / Olinda
5. Av. Recife, após o hospital do idoso, sentido Aeroporto - Areias
6. Av. Caxangá embaixo do viaduto da BR - sentido centro
7. Av. Gov. Agamenon Magalhães, em frente a Reitoria da UPE - Bairro de Santo Amaro.