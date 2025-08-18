Protesto dos carroceiros atinge ao menos sete vias no Grande Recife nesta segunda (18)

Atualização dos pontos de protesto dos carroceiros foi feita pelo Corpo de Bombeiros

Avenida Agamenon Magalhães foi uma das vias que mais engarrafadas (Cadu Silva/DP)

O Corpo de Bombeiros atualizou o número dos pontos de protestos dos carroceiros na manhã desta segunda-feira (18). Até as 8h30, sete vias da Região Metropolitana foram fechadas com pneus queimados.

Veja quais:

1. Ponte José de Barros Lima – sentido Boa Viagem Joana Bezerra

2. Av. Abdias de Carvalho x Av. do Forte – Torrões

3. Av. Norte x Av. João de Barros – Encruzilhada

4. Av. Pan Nordestina (em frente ao Atacadão) – Ouro Preto / Olinda

5. Av. Recife, após o hospital do idoso, sentido Aeroporto - Areias

6. Av. Caxangá embaixo do viaduto da BR - sentido centro

7. Av. Gov. Agamenon Magalhães, em frente a Reitoria da UPE - Bairro de Santo Amaro.