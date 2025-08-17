Tiroteio em Camaragibe deixa três mortos, incluindo policial militar

Policial militar Sandson Rodrigues reagiu a criminosos, mas não resistiu aos ferimentos; duas pessoas ficaram feridas

Tiroteio deixou três mortos e dois feridos no bairro Vila da Fábrica, em Camaragibe (Foto: Reprodução)

Três homens morreram e outras duas pessoas ficaram feridas após um tiroteio ocorrido na manhã deste domingo (17) no bairro Vila da Fábrica, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. Entre os mortos está o policial militar Sandson Rodrigues Caetano da Silva, lotado no 16º BPM.

Segundo informações preliminares, Sandson foi surpreendido por criminosos durante uma ocorrência na localidade. Ele reagiu e chegou a neutralizar os agressores, mas acabou atingido por disparos.

A Polícia Militar divulgou nota informando que as vítimas atingidas foram socorridas e transferidas para unidades hospitalares. O policial não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de Pernambuco, onde duas armas foram entregues pela equipe policial do 20º BPM para os devidos procedimentos legais. As investigações seguem em andamento.



Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Camaragibe afirmou que não vai se pronunciar.