Ação contra "rolezinho" de moto tem detidos e PM atropelado em Jaboatão

Ação aconteceu na noite do último sábado (16). PM e Detran tinham o objetivo de repreender grupos de "rolezinho", manobras de grau, aglomerações com paredões de som e disputas de rachas no bairro de Prazeres, em Jaboatão.

PM apreendeu veículos adulterados em operação no bairro de Prazeres, em Jaboatão. (Divulgação/6º BPM)

Na noite do último sábado (16), as forças de segurança do Detran e do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM), como participação do serviço de inteligência da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), realizaram uma operação com o objetivo de repreender grupos de "rolezinho", manobras de grau, aglomerações com paredões de som e disputas de rachas no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes.

Na ação, houve detidos e um PM foi atropelado.

Jovens conduzindo motocicletas de forma perigosa e promovendo perturbação do sossego foram abordados pela operação.

Constatou-se que cinco motocicletas apresentavam adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conduta tipificada no Art. 311 do Código Penal. Os condutores e os veículos foram encaminhados à Delegacia de Plantão em Prazeres para os procedimentos cabíveis.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Além disso, oito pessoas foram conduzidas às Delegacias de Boa Viagem e à Central de Flagrantes da Capital, por estarem utilizando motocicletas com escapamentos adulterados, causando perturbação do sossego público. Todos os envolvidos na ocorrência são maiores de idade, incluindo um dos líderes do movimento.

No momento da abordagem, um dos suspeitos tentou fugir, atropelando um policial militar, que sofreu um ferimento no pé. O PM foi imediatamente socorrido e encaminhado à UPA do bairro de Sotave, onde recebeu atendimento médico e, após avaliação, foi liberado.

*Com informações da assessoria

