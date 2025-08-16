Vídeo mostra prisão de mulher suspeita de matar a filha de 2 anos

Mulher de 20 anos é suspeita de matar a filha de 2 anos, que foi encontrada morta com sinais de estrangulamento e faria 3 anos no fim do mês

Vídeo flagra o momento da prisão de suspeita por matar criança de 2 anos (Foto: Reprodução)

Um vídeo que circula na internet registra a prisão da mulher de 20 anos suspeita de matar a filha na manhã de sexta-feira (15), em Joaquim Nabuco, na Mata Sul de Pernambuco. Nas imagens, é possível ver a Polícia Militar a retirando de dentro de casa, enquanto moradores protestam. Sem ter a identidade divulgada, ela foi conduzida para evitar que fosse linchada.

De acordo com a Polícia Civil, a criança, que faria 3 anos no fim deste mês, foi encontrada morta com sinais de estrangulamento dentro de casa, ao lado da mãe. A suspeita já tinha sido presa anteriormente por tráfico de drogas e havia sido liberada há um mês para cuidar da filha.



O caso foi registrado pela 80ª Delegacia de Joaquim Nabuco, como homicídio consumado. A mulher foi encaminhada à delegacia para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça.



Conforme a Polícia Militar, a ocorrência foi apresentada à Delegacia de Palmares, na mesma região, que irá investigar o caso.



