Trânsito BR-232: Transporte de peças para nova passarela é adiado no Recife

A nova data será comunicada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco

Peça para passarela foi transportada na BR-232, no Recife (Divulgação)

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) informou que a operação prevista para esta segunda-feira (18) com o transporte de novas peças metálicas da passarela em construção na BR-232, no Curado, no Grande Recife, foi adiada devido a ajustes necessários na logística de deslocamento.

Segundo o DER-PE, o transporte foi adiado para “assegurar a execução da atividade com o máximo de segurança e eficiência, reduzindo os impactos no tráfego da rodovia".

“As demais etapas de transporte seguirão sob a coordenação do DER-PE, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), sempre no período noturno, quando há menor fluxo de veículos, garantindo mais segurança e fluidez no tráfego”, afirma o Departamento.

A retomada da operação será realizada nos próximos dias, em data ainda a ser comunicada.

A passarela

A estrutura faz parte do projeto de triplicação da BR-232.

Na noite de sexta (15), primeiro dia de transporte, a peça foi deslocada e provocou a interdição das três faixas, no sentido Recife, “durante 18 minutos e sem problemas”, informou o DER.

Ainda segundo o Departamento, nos próximos dias, outras oito peças serão transportadas no mesmo trajeto, sempre no final da noite.Durante as operações, haverá interdição total da rodovia, conforme determinação da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A expectativa é que cada deslocamento provoque retenção média de 30 minutos.

