UFPE lança edital de matrícula para segundo semestre letivo

Os alunos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) já podem acessar o edital de matrícula do segundo semestre, que está disponível no site da instituição. De acordo com o documento, os estudantes veteranos de cursos de graduação presenciais e à distância dos campi do Recife, Vitória de Santo Antão, Caruaru e Sertânia devem fazer matrícula entre 27 de agosto e 1º de setembro, por meio do portal Sigaa.

Já os novos discentes devem fazer um primeiro acesso ao Sigaa para cadastro, mas, nesses casos, a matrícula nas disciplinas obrigatórias é realizada pela própria UFPE. Esse primeiro acesso deve ser feito pelos ingressantes após o período de matrículas, próximo ao início das aulas. As aulas do 2º semestre começam no dia 8 de setembro.

Os procedimentos para os três tipos de matrícula são detalhados pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da UFPE no edital. O documento também traz informações sobre o período de rematrícula: de dia 8 a 15 de setembro, pelo mesmo portal Sigaa, poderão ser realizadas a matrícula de estudantes retardatários, a modificação de matrícula e o trancamento de semestre. A Prograd destaca que o vínculo com a UFPE deve ser renovado pelos estudantes, necessariamente, a cada semestre letivo (seja com a matrícula em componentes curriculares ou com o registro do trancamento de semestre).