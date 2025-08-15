Ensino Médio: estado tem índice de abandono escolar menor do que média nacional, diz governo

Governo informou que registrou uma taxa de abandono de 0,7% no ensino médio, em 2024. Dados do Inep mostram que a média nacional foi de 3,7%

SEE fica no Recife (Divulgação)

Pernambuco registrou uma taxa de abandono de 0,7% no ensino médio, em 2024.

A informação é da Secretaria Estadual de Educação (SEE) , que usou dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgados na terça-feira (12).

Ainda segundo o Estado, essa foi a menor taxa registrada nessa etapa da educação no país.

A Secretaria de Educação disse, ainda, que obteve o melhor resultado desde 2007.

O levantamento mostra que o índice foi inferior à média nacional (3,7%) e à média do Nordeste (4,0%).

Os dados do Inep apontam que a Rede Estadual de Pernambuco teve crescimento na taxa de aprovação, que alcançou 96,3%.

Foi registrada, ainda, a expansão do acesso à educação integral

O Estado disse que obteve do Ministério da Educação o reconhecimento “como a rede com o maior percentual de acolhimento a jovens pretos e pardos”

“A gente vem conseguindo desenvolver de forma muito positiva a permanência dos nossos alunos nas escolas. Isso tudo ressalta não só a questão específica da diminuição do abandono, mas também as políticas que acompanham esse processo, como a melhoria do transporte escolar, a ampliação da rede de escolas em tempo integral e o fortalecimento dos programas de busca ativa para identificar e apoiar estudantes em risco de abandono”, destaca o secretário de Educação, Gilson Monteiro.

