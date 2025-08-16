Unicap lança processo seletivo para concessão de 527 bolsas de estudo em 24 cursos

Unicap está com 527 bolsas de estudo destinadas à inclusão racial/social e a pessoas com deficiência (Foto: Unicap)

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) abriu inscrições para o Processo Seletivo do Vestibular 2025.2, que oferece 527 bolsas de estudo. As bolsas são destinadas à inclusão racial/social e a pessoas com deficiência.

O processo disponibiliza vagas remanescentes dos Vestibulares 2025.1 e 2025.2 em 24 cursos de graduação. São 361 bolsas de 50% para inclusão social e 166 bolsas de 100% para inclusão racial/social e para pessoas com deficiência, conforme os artigos 19, 20 e 21 da Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021.

Os candidatos podem se inscrever em cursos iniciados em 2025.1, com ingresso no 2º período, ou em cursos que começam em 2025.2, com ingresso no 1º período. As aulas começam em agosto de 2025.

O edital, normas e procedimentos estão disponíveis no site bolsas.unicap.br, onde também podem ser feitas as inscrições.

Cursos oferecidos:

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Biológicas

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Direito

Engenharia Civil

Engenharia de Produção

Farmácia

Filosofia (bacharelado)

Filosofia (licenciatura)

Fisioterapia

Fonoaudiologia

História

Jornalismo

Letras Português

Letras Português/Inglês

Matemática

Nutrição

Pedagogia

Psicologia

Publicidade e Propaganda

Teologia