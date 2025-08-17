Será que vai chover neste domingo? Confira previsão do Inmet para o Recife
Apac informou que houve chuva nas últimas horas em algumas cidades. Saiba onde foram registradas as maiores precipitações
Publicado: 17/08/2025 às 07:50
Recife, PE, 05/08/2025 - CHUVAS - Imagens da chuva no estatua de Brennand na região central do Recife. (Rafael Vieira)
O inverno parece não dar trégua no Recife. Neste domingo (17), a previsão é de tempo fechado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O Inmet aponta que, de manhã, existe a expectativa de céu com “muitas nuvens e com chuvisco”. O vento fica até moderado.
Para a tarde, a previsão é de “muitas nuvens”, com vendo até moderado.
A noite deste domingo deve ter “chuvas isoladas” e “muitas nuvens”.
Ao longo de todo o dia, a temperatura mínima será de 23 graus Celsius e a máxima, de 28 graus Celsius.
De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), foi registrada chuva em alguns municípios do estado.
Veja o acumulado entre 4h e 7h deste domingo.
Jaboatão dos Guararapes | 11,5 mm (Muribeca)
Escada | 6,52 mm (ETA Compesa)
São Lourenço da Mata | 6,29 mm (Tiúma)
Cabo de Santo Agostinho | 5,91 mm (Enseada dos Corais)
Rio Formoso | 4,95 mm (Assentamento Minguito - APAC)
São José da Coroa Grande | 4,73 mm (Faz. Boca do Rio - APAC)
Amaraji | 4,34 mm (SAAE - APAC)
Tamandaré | 4,14 mm (PSF - APAC)