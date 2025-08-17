Será que vai chover neste domingo? Confira previsão do Inmet para o Recife

Apac informou que houve chuva nas últimas horas em algumas cidades. Saiba onde foram registradas as maiores precipitações

Recife, PE, 05/08/2025 - CHUVAS - Imagens da chuva no estatua de Brennand na região central do Recife. (Rafael Vieira)

O inverno parece não dar trégua no Recife. Neste domingo (17), a previsão é de tempo fechado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Inmet aponta que, de manhã, existe a expectativa de céu com “muitas nuvens e com chuvisco”. O vento fica até moderado.

Para a tarde, a previsão é de “muitas nuvens”, com vendo até moderado.

A noite deste domingo deve ter “chuvas isoladas” e “muitas nuvens”.

Ao longo de todo o dia, a temperatura mínima será de 23 graus Celsius e a máxima, de 28 graus Celsius.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), foi registrada chuva em alguns municípios do estado.

Veja o acumulado entre 4h e 7h deste domingo.

Jaboatão dos Guararapes | 11,5 mm (Muribeca)

Escada | 6,52 mm (ETA Compesa)

São Lourenço da Mata | 6,29 mm (Tiúma)

Cabo de Santo Agostinho | 5,91 mm (Enseada dos Corais)

Rio Formoso | 4,95 mm (Assentamento Minguito - APAC)

São José da Coroa Grande | 4,73 mm (Faz. Boca do Rio - APAC)

Amaraji | 4,34 mm (SAAE - APAC)

Tamandaré | 4,14 mm (PSF - APAC)