UFPE vai expandir o Centro Acadêmico de Vitória

Na sexta (16), foi assinada a ordem de serviço para a construção da 4ª Etapa do centro, no total de R$ 18.912.799,75, recursos oriundos do novo PAC, do Governo Federal

Espaço receberá obras orçadas em R$ 18.912.799,75(Foto: Divulgaçãi/UFPE)

A ordem de serviço para ampliação do Centro Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) foi assinada na última sexta-feira (16). Com isso, será construída a 4ª Etapa do centro, cujas obras são estimadas em R$ 18.912.799,75, recursos oriundos do novo Plano de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do governo federal, com previsão de término em novembro de 2026.

Na mesma ocasião, o reitor Alfredo Gomes e o prefeito de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto de Arruda, assinaram a escritura do terreno do antigo zoológico da cidade, que foi doado pela prefeitura à UFPE, e receberá novos projetos do CAV, a partir do segundo semestre deste ano.

O gestor municipal aproveitou a oportunidade para anunciar que, após a retirada do Tiro de Guerra (unidade do Exército para treinamento de reservistas) do prédio ao lado do CAV, este imóvel será doado também à Universidade, brevemente. O evento foi realizado no hall do prédio principal do centro, no bairro do Alto do Reservatório.

A 4ª etapa do CAV compreende uma área total de intervenção de 3.980,14 m², sendo um prédio com quatro pavimentos, que contará com 14 de salas de aula com capacidade para 50 alunos cada, cinco laboratórios, laboratório de informática, biotério (espaço destinado a criação e manutenção de animais de laboratório, que são utilizados em pesquisas científicas, ensaios e experimentos); oito salas para as coordenações dos cursos, salas de reunião, 14 salas para professores, secretarias, copa e outros espaços. No antigo terreno do zoológico, que sediará a Unidade II, serão instaladas diversas ações, entre elas o Restaurante Universitário do CAV.

Alfredo Gomes informou que os recursos para a nova etapa são do Novo PAC, assim como a verba para a instalação do novo Centro Acadêmico do Sertão da UFPE, em Sertânia, em fase de implantação. O reitor anunciou ainda que foi lançado o edital de licitação da obra do Complexo Poliesportivo do CAV, que vai garantir novos espaços (quadra coberta, piscina, banheiros e apoio) para uso dos alunos dos cursos de Educação Física.

O vice-reitor Moacyr Araújo destacou que a expansão vai permitir a realização de mais pesquisas científicas e mais interação com a sociedade. “Estamos hoje inaugurando um novo centro acadêmico, com rebatimento enorme no município e em toda a região”, afirmou. O diretor José Antônio dos Santos e a vice-diretora Michelle Galindo estavam muito satisfeitos e emocionados com a nova fase do CAV, que se inicia com o início das obras da 4ª etapa.

CENTRO

Fundado em 21 de agosto de 2006, o Centro Acadêmico de Vitória (CAV) é estruturado em cinco núcleos de conhecimento: Enfermagem, Nutrição, Licenciatura em Ciências Biológicas, Educação Física e Saúde Coletiva. São oferecidos os seguintes cursos de graduação na modalidade presencial: licenciatura em Ciências Biológicas, bacharelado em Educação Física, bacharelado em Nutrição, licenciatura em Educação Física, bacharelado em Saúde Coletiva e bacharelado em Enfermagem.

Na modalidade de ensino a distância, são oferecidos os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e licenciatura em Educação Física.

A pós-graduação no CAV conta com os seguintes programas: Mestrado Profissional em Ensino de Biologia (ProfBio), Pós-Graduação em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica (PPGNAFPF), Residência Multiprofissional de Interiorização de Atenção à Saúde (PRMIAS), Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas (PPGMCF) e a Pós-Graduação Profissional em Saúde da Família (ProfSaúde).