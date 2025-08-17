Casal morre após cair de moto e ser atropelado por ônibus no Pina

Segundo informações extra-oficiais, o casal estava indo para casa após um expediente de trabalho

Fachada do IML (Nivaldo Fran)

Duas pessoas morreram, na madrugada deste sábado (16), em um acidente de moto na Ponte Governador Paulo Guerra, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que eles perderam o controle da moto, bateram no meio fio e foram atingidos por um ônibus que trafegava no mesmo sentido.

Segundo informações extra-oficiais, o casal estava indo para casa após um expediente de trabalho em uma hamburgueria. Eles foram identificados como Leandro Silva, de 35 anos, e Bárbara, de idade não informada.

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”, finalizou, em nota, a Polícia Civil.

O Diario de Pernambuco entrou em contato com o Grande Recife Consórcio, que cuida das linhas de ônibus da Região Metropolitana, mas até a publicação dessa matéria não obteve resposta.