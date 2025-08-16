"Não podemos achar normal", diz Daniel Paulista sobre gols sofridos pelo Sport no final

Sport vencia por 2 a 0, mas vacilou e cedeu o empate ao São Paulo no final do jogo, 2 a 2.

Jogo áreo foi um problema defensivo contra o São Paulo (Paulo Paiva/Sport )

Empolgada com a vitória contra o Grêmio na rodada passada, a primeira no Brasileirão, a torcida do Sport lotou a Ilha do Retiro contra o São Paulo neste sábado (16). Mais de 26 mil torcedores foram ao estádio, mas saíram com sentimento de frustração. Afinal, o Leão vencia por 2 a 0, mas vacilou e cedeu o empate no final do jogo, 2 a 2.

E não foi a primeira vez que o time comandado por Daniel Paulista levou gols na reta final das partidas. Foi assim na derrota para o Botafogo e no empate com o Santos, ambos na própria Ilha do Retiro, e na igualdade contra o Vitória no Barradão. Esses pontos deixados pelo caminho minam a reação do Leão no Campeonato Brasileiro. O Sport tem apenas 10 pontos, nove a menos do que o Vitória, primeiro fora da zona de rebaixamento.

O técnico Daniel Paulista reconheceu que a situação incomoda. "É um conjunto de situações que precisam ser melhoradas. Acho que o mental precisa melhorar, de concentração até final. Não podemos achar normal. Conseguimos o mais difícil, que é sair na frente de grandes adversários, e no final a gente se desconecta da partida. Quando fizemos 2 a 0, perdemos muito a agressividade e pagamos caro por isso. Era um resultado que poderia ser sustentado até o final", sentenciou o treinador leonino.

?? Maik deixa tudo igual na Ilha do Retiro!#VamosSãoPaulo ???????? pic.twitter.com/MB8g8DTZt9 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 16, 2025

Sobre o jogo em si, o treinador reconheceu que não foi umas das melhores apresentações da equipe sob seu comando. "Não foi uma noite feliz, sobretudo no segundo tempo. A entrada de Lucas Moura dificultou muito pra gente, pela sua flutuação. Nossa bola parada defensiva também foi um ponto que não funcionou bem. São coisas do futebol e vamos seguir trabalhando para melhorar e busca a primeira vitória na Ilha", finalizou Daniel.

PRÓXIMO JOGO

O Sport volta a campo na próxima segunda-feira (25), contra o Palmeiras em São Paulo. O Leão tem 10 pontos, quatro a menos do que o Juventude, o 19º colocado, com 14. Já a diferença para o primeiro fora da zona de rebaixamento segue grande. O 16º é o Vitória, com 19.