° / °

Brasil
PROTEÇÃO

"Adultização": entenda projeto que pode ter urgência votada na Câmara

Projeto de Lei 2.628/2022 diz que as plataformas devem garantir a proteção de crianças e adolescentes, sob supervisão dos responsáveis

Metrópoles

Publicado: 17/08/2025 às 08:14

Seguir no Google News Seguir

Câmara dos Deputados/Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Câmara dos Deputados (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O Projeto de Lei (PL) 2.268/2022, conhecido como PL da “adultização”, deve ser colocado em pauta de urgência na Câmara dos Deputados nos próximos dias. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que levará o projeto para a reunião de líderes, marcada para terça-feira (19/8). Se o colegiado concordar, o texto já deve ser votado em plenário.

O texto do relator, deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI), tem 93 páginas. Estabelece que “os produtos e serviços de que se trata o projeto devem garantir a proteção prioritária de crianças e adolescente e oferecer elevado nível de privacidade, proteção de dados e segurança”.

Para além disso, o projeto pede para que os fornecedores de tecnologia tomem medidas razoáveis para prevenir e mitigar o acesso e a exposição a conteúdos relacionados a exploração sexual, violência física, assédio e bullying virtual.

1 / 3
Nesta sexta-feira (8), a Secretaria-Geral da Mesa decidiu enviar todas as representaÃ§Ãµes feitas contra deputados envolvidos no motim desta semana para a Corregedoria da CÃ¢mara
2 / 3
Câmara dos Deputados
3 / 3
Brasília (DF), 08/07//2025 - Sessão da Câmara dos Deputados. Lula Marques/Agência Brasil

Nesta sexta-feira (8), a Secretaria-Geral da Mesa decidiu enviar todas as representaÃ§Ãµes feitas contra deputados envolvidos no motim desta semana para a Corregedoria da CÃ¢mara (Foto: Vinicius Loures/CÃ¢mara dos Deputados)
Câmara dos Deputados (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
Brasília (DF), 08/07//2025 - Sessão da Câmara dos Deputados. Lula Marques/Agência Brasil (Lula Marques/Agência Brasil)

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.

adultização , Câmara , projeto
Mais de Brasil

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP