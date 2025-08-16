Início de motim no Presídio de Itaquintiga deixa três detentos feridos

Vídeos que circulam na internet mostram alguns detentos encapuzados e outros denunciando o que estava acontecendo. Em nota, a Seap diz que a ocorrência foi motivada por uma briga entre presos

Presídio de Itaquitinga. Foto: Peu Ricardo/DP. ()

O Presídio de Itaquintiga passou por momentos de tensão na tarde deste sábado (16). Vídeos que circulam na internet e nas redes sociais mostram um princípio de rebelião na unidade 1 do complexo. As imagens mostram detentos encapuzados e, em outras, presidiários denunciando o que estava acontecendo. O motim teve no início da tarde, durante o período da visita de familiares dos presos.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap) informou a ocorrência foi motivada uma briga entre detentos, no pavilhão C, com três deles saindo feridos.

A Seap informou ainda que chegou a acionar a Gerência de Operações e Segurança, "porém a situação foi controlada sem a necessidade de intervenção da mesma". A nota afirma ainda que uma apuração interna já está sendo feita para a adoção das medidas cabíveis.