Casal de jovens é executado a tiros dentro de casa em Petrolina

Viatura do Instituto de Medicina Legal (IML) (Reprodução)

Um casal de jovens foi assassinado na noite do último sábado (2), no bairro Jardim Petrópolis, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Wendel Keevem Carvalho e Eduarda Vitória Barbosa, ambos de 19 anos, moravam na residência a cerca de um mês.

De acordo com a polícia, o casal estava dentro da residência onde morava há cerca de um mês quando dois homens armados invadiram o imóvel e efetuaram os disparos de arma de fogo. Após o crime, os suspeitos fugiram em uma motocicleta.

A motivação do duplo homicídio ainda é desconhecida. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado na 25ª Delegacia de Polícia e Homicídios em Petrolina. Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime.