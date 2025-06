Detentos de Itaquitinga denunciam supostas regalias para ex-diretor preso por corrupção; governo nega

Charles Belarmino, ex-diretor do Presídio de Igarassu. (Foto: Divulgação)

Cartas atribuídas a detentos da Penitenciária de Itaquitinga 2, na Mata Norte de Pernambuco, relatam que Charles Belarmino de Queiroz e Eronildo José dos Santos, que são ex-diretor e ex-chefe de Disciplina e Segurança do Presídio de Igarassu, respectivamente, teriam acesso a privilégios, como televisão e celular, dentro da cadeia. O Governo do Estado nega.

Charles e Eronildo foram alvos da Operação La Catedral, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em fevereiro, que investiga o crime de corrupção no sistema prisional de Pernambuco. Eles tiveram a prisão preventiva decretada durante a investigação.

As cartas que denunciam os supostos privilégios circulam em páginas relacionadas a familiares de presos. Em uma das cartas, datada do último sábado (14), dia de visita, os detentos declaram que “Seu Charles e Seu Eron [Eronildo], que foram presos, estão tendo regalias, como celulares, televisão, ventilador, joias e alimentação diferenciada em suas celas”.

Outra carta, divulgada recentemente, mas sem data, também cita supostas regalias de Charles Belarmino. “Alguns têm regalias, como o ex-diretor de Igarassu Seu Charles. Ele tem visita o dia todo, enquanto as nossas são só 4 horas. Na cela dele há rádio, ventilador e outras mais coisas, enquanto a nós só resta uma hora de banho de sol e 23 horas de muitos maus tratos”, diz.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) declarou que a informação não procede, “uma vez que os detentos mencionados recebem o mesmo tratamento que os demais custodiados, conforme as normas e protocolos aplicados em todas as unidades prisionais do Estado”.

Além de denunciarem Charles e Eronildo, os presos criticam a restrição de entrada de objetos e a enfermaria. A carta datada do último sábado diz que a enfermaria não disponibiliza medicamentos e não presta os socorros devidos.

A missiva se manifesta também contra a proibição da entrada de dois aparelhos de barbear por pessoa. “A guarda muitas vezes bota de um a três barbeadores para a cela toda se barbear”, diz.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Sindicato rebate

O Sindicato dos Policiais Penais de Pernambuco (Sinpolpen) confirmou que Charles Belarmino e Eronildo José estão na Penitenciária de Itaquitinga 2. Ao Diario de Pernambuco, o diretor político da entidade, João Carvalho, negou que os dois detentos sejam favorecidos.

“Eles estão em cela de segurança, isolados de outros presos. Não existem regalias. Inclusive, de vez em quando tem fiscalização da Corregedoria e até da PF”, afirma.

Cartas têm sido um recurso recorrente das pessoas privadas de liberdade na Penitenciária de Itaquitinga 2 para manifestar incômodos com a administração.

Em maio, eles escreveram um texto que dizia que o diretor os ameaçava e que estava "tocando o terror". Na ocasião, João Carvalho disse que os presos estão "exigindo regalias".

"Lá funciona um regime diferenciado. Os presos mais perigosos estão nessa unidade. Então, não tem regalias. Não tem cantina, portanto eles comem a comida da unidade. As celas não têm tomada, eles não têm televisão. Eles querem a facilidade que existe em outras unidades", declarou na ocasião.

A reportagem não conseguiu contato com as defesas de Charles e Eronildo.

Operação La Catedral

A Operação La Catedral investiga crimes como tráfico de drogas, corrupção e favorecimento indevido por organização criminosa formada por detentos e policiais penais que atuavam no Presídio de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.



A investigação começou após a apreensão do celular do preso Lyferson Barbosa da Silva, conhecido como "Mago" ou "Lobo", que atuava como "chaveiro" do seu pavilhão e levava uma vida de luxo no presídio.



Segundo as apurações, policiais penais teriam recebido vantagens indevidas para facilitar a entrada de objetos proibidos e manipular informações em sistemas internos, beneficiando diretamente alguns detentos.

Além de Charles Belarmino e Eronildo José, também foi preso o ex-secretário executivo Estadual de Administração Penitenciária André Albuquerque.

Um vídeo ao qual o Diario de Pernambuco teve acesso mostra o momento em que o ex-diretor do Presídio de Igarassu entrega maços de dinheiro ao ex-secretário executivo dentro da unidade prisional.

A Operação La Catedral aponta Charles Belarmino como um dos principais articuladores do esquema de corrupção.