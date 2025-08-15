Minha Casa, Minha Vida: Recife anuncia construção de dois habitacionais em Boa Viagem

De acordo com a Prefeitura do Recife, os conjuntos habitacionais da Vila Aeronáutica I e II terão 528 apartamentos e contemplará cerca de 2,6 mil pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social no bairro de Boa Viagem.

As obras iniciaram com a demolição dos antigos imóveis situados no terreno e os habitacionais começarão a ser erguidos em breve. (Foto: Hélia Scheppa/PCR)

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta sexta-feira (15), a construção de dois conjuntos habitacionais com 528 apartamentos na Rua 20 de Janeiro, no bairro de Boa Viagem, em uma área que antes era utilizada para moradia de militares da Aeronáutica.

De acordo com a Prefeitura do Recife, os habitacionais contemplarão cerca de 2,6 mil pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social no bairro de Boa Viagem. A área, que antes pertencia a União, foi transferida para o poder municipal como forma de quitar uma dívida.

Os dois conjuntos habitacionais fazem parte do programa Minha Casa, Minha Vida FAR. Os empreendimentos terão apartamentos com cerca de 51 m2, divididos em 17 blocos, e ocuparão uma área de 25 mil m2.

Segundo o secretário de Habitação do Recife, Felipe Cury, os beneficiários já residem em áreas precárias situadas nas proximidades, que serão urbanizadas no âmbito do programa ProMorar.

“Os moradores dos conjuntos Vila Aeronáutica I e II vão residir numa área com ótima infraestrutura, ao lado de estação de metrô, terminal de ônibus e corredores de transporte como a Avenida Mascarenhas de Moraes e a Rua Barão de Souza Leão”, destaca o secretário de Habitação do Recife, Felipe Cury.

De acordo com a Prefeitura do Recife, as obras iniciaram com a demolição dos antigos imóveis situados no terreno e os habitacionais começarão a ser erguidos em breve.

Ainda segundo a Prefeitura do Recife, a construção tem um investimento total na faixa de R$ 90 milhões, incluindo contrapartida municipal na faixa de R$ 1 milhão. As obras estão inseridas dentro de pacote de cerca de 1,8 mil unidades habitacionais destinadas ao Recife, dentro das modalidades FAR e Entidades do programa Minha Casa, Minha Vida.

Plantio

Com forma de compensar as árvores que foram erradicadas para construção dos habitacionais, será feito o plantio de 38 indivíduos arbóreos de grande porte, 112 de médio e 118 de pequeno porte, totalizando 268 unidades, que representam, segundo o poder municipal, o dobro de árvores retiradas.

“Além de proporcionar moradia digna para milhares de pessoas de baixa renda da região, vamos garantir o aumento da cobertura vegetal da área com o replantio em dobro das árvores”, afirma Felipe Cury.

De acordo com a Prefeitura do Recife, a autorização para a intervenção já foi concedida pela Secretaria Executiva de Licenciamento Ambiental do Recife. A ação está prevista na Lei Municipal Nº 18.938 e o replantio seguirá as diretrizes estabelecidas no Manual de Arborização do Recife.