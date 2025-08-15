José Marcilio reagiu o assalto após sua mulher gravida ter sido feita de refém; na casa da vítima, a PM encontrou uma pistola 9mm e uma espingarda calibre 36

Comerciante é executado após reagir assalto em Taquaritinga do Norte (Reprodução/redes sociais)

Um comerciante morreu após reagir a um assalto na madrugada desta sexta-feira (15), no Sítio Tatus, na zona rural de Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. Durante assalto, a mulher grávida da vítima teria sido feita de refém.

De acordo com as informações da polícia, José Marcilio Bezerra, de 34 anos, estaria entrando na garagem de sua residência em um veículo Toyota, quando três homens armados se aproximaram e entraram no local.

Os criminosos chegaram a manter a mulher grávida da vítima como refém do assaltou na residência. Após isso, Marcilio reagiu utilizando uma pistola 9 mm.

Houve troca de tiros e a vítima foi acertada por diversos disparos de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital de Taquaritinga, mas não resistiu e morreu na unidade. Os suspeitos fugiram do local.

Na residência, policiais militares do 24º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco, encontraram além da pistola usada por Marcilio, uma espingarda calibre 36.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência de roubo seguida de morte (latrocínio), está sendo investigada pela Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe. " As diligências foram iniciadas e continuam até o esclarecimento total do caso", declarou.