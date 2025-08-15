Madrasta ameaça jogar enteada "pela janela" em áudios enviados à mãe de criança de 7 anos

Mulher enviou uma série de áudios para a mãe de sua enteada ofendendo a criança e ameaçando jogá-la pela janela

Uma mulher, de 28 anos, enviou uma série de áudios para a mãe de sua enteada, de 7, ofendendo a criança e ameaçando jogá-la pela janela. O caso aconteceu em março de 2025, em Pouso Alegre (MG), e está sendo investigado pela Polícia Civil.

"Ela é chata, insuportável. Eu tenho vontade sabe de quê? De jogar ela da janela. Cuidado, tá? Se não sai na Tribuna [jornal local], a garotinha caiu da janela (risos). Ai, ai, a garotinha caiu da janela. E eu ainda vou chorar lá no velório dela", diz a madrasta em um dos áudios.

"Depois eu vou virar para você e falar assim, ó: 'Eu que matei, matei sua filhinha, seu tesouro'. Menina feia, nojenta, mimada, credo! Eu vou mandar esse áudio em visualização única, sabe por quê? Porque vamos ver quem é a louca", continua a mulher.

Segundo a mãe da menina contou ao G1, as mensagens foram enviadas em forma de visualização única por aplicativo de mensagens. Ela disse que a conversa começou com ofensas direcionadas a ela, antes de a filha ser ameaçada.

"Ela começou com os áudios de visualização única. Só que até então ela estava só me ofendendo, falando que eu era feia, que eu era gorda, falando sobre mim", explicou.

A mulher explica que, por sugestão de uma amiga, começou a gravar as novas mensagens que recebesse. Então, as ameaças à criança começaram.

"O meu chão caiu. Eu caí na rua, comecei a chorar, fiquei desesperada. Eu só pensava em buscar minha filha na escola porque fiquei com muito medo dela ir buscar, porque a minha filha estudava numa escola perto da casa dela", completou.

A defesa da madrasta disse que o caso está em segredo de justiça e, por isso, não irá se manifestar.