PCR inscreve mais de dez empreendimentos no Minha Casa Minha Vida

CONJUNTO HABITACIONAL (RODOLFO LOAPERT/PCR)

A Prefeitura do Recife realizou, na última quinta-feira (29), as inscrições de mais de dez empreendimentos no programa federal Minha Casa Minha Vida FAR, totalizando cerca de duas mil unidades habitacionais. Se aprovados pela Caixa Econômica Federal, localidades como Coelhos, Jardim Uchôa, e Jiquiá estarão entre as primeiras a serem beneficiadas pelo programa no Recife.

De acordo com o secretário de Habitação do Recife, Felipe Cury, “a prioridade da nossa política de habitação é manter as famílias no local onde elas já residem”, adiantou. “A gente não vai fazer a realocação de nenhuma família para um território distante. Todos os empreendimentos foram pensados nesse sentido”.

Os projetos inscritos totalizam cerca de 2 mil unidades habitacionais que serão destinados às famílias que moram em casas que têm infraestruturas inadequadas, como palafitas, que estão localizadas nas margens de rios e canais, que correm riscos de inundações em épocas de chuvas.

“Estamos confiantes de que grande parte deles serão aprovados, assegurando milhares de novas unidades para os recifenses que mais precisam”, destaca Felipe Cury.

Após a aprovação das propostas junto à Caixa, que não tem data prevista, o Governo Municipal iniciará os chamamentos públicos para contratação das construtoras, para que as obras sejam iniciadas.

Balanço

A Prefeitura do Recife e o Governo Federal já aprovaram a construção de cerca de 1,8 mil unidades habitacionais, dentro das modalidades FAR e Entidades do programa Minha Casa, Minha Vida FAR.

Segundo a Prefeitura do Recife, o investimento previsto para essas obras gira em torno de R$ 300 milhões, representando moradia digna para mais de 9 mil pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social em diversas áreas da cidade.

De acordo com dado da PCR, já foram entregues no Recife seis conjuntos habitacionais, totalizando 1.608 moradias. Estão em andamento as obras do habitacional Vila Esperança, no Monteiro, e Papa Francisco, na comunidade do Pilar. E o Conjunto Habitacional São José já está em fase de licitação pelo ProMorar.

Segundo a gestão municipal, a política habitacional desenvolvida pela Prefeitura do Recife desde 2021 já viabilizou a construção de mais de 5 mil unidades habitacionais, entre obras concluídas, em andamento, em licitação, aprovadas junto ao Governo Federal e garantidas na PPP Morar no Centro.