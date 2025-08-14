Homem é morto a tiros em frente à estação de metrô de Cavaleiro, em Jaboatão

De acordo com informações extraoficiais, a vítima foi atingida ao menos por 10 disparos de arma de fogo. A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso.

O caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul como homicídio consumado (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Um homem de 39 anos foi morto a tiros no início da madrugada desta quinta-feira (14), na Rua Paz de Andrade, em frente à estação de metrô de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guarapapes, no Grande Recife.

De acordo com informações extraoficiais, a vítima foi atingida ao menos por 10 disparos de arma de fogo, sendo alguns na região da cabeça.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o corpo do homem foi encontrado em via pública com diversos ferimentos.

O caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul como homicídio consumado. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva.