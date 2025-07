Jovem de 18 anos é morto em perseguição com 30 tiros na Bomba do Hemetério, no Recife

Crime aconteceu na madrugada deste domingo (27) (Foto: Reprodução)

Um jovem de 18 anos, identificado como Rhuan Henrique da Silva Souza, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (27), na comunidade da Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o crime ocorreu por volta das 3h05. Rhuan aparece correndo por uma rua deserta e, em seguida, dois homens armados surgem atirando em sua direção.

A vítima tenta escapar pulando o portão de uma escadaria, mas é alcançada pelos atiradores. Na gravação é possível ouvir mais de 30 disparos. A ação dura cerca de um minuto.

A Polícia Militar informou que foi acionada para a ocorrência por meio do 11º Batalhão. Viaturas foram enviadas ao local, onde os policiais confirmaram o óbito, mas os suspeitos fugiram e não foram localizados até o momento.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios da Capital e será investigado.

Pernambuco lidera ranking de homicídios dolosos, mostra pesquisa

Pernambuco registrou a maior taxa de vítimas de homicídios dolosos do Brasil em 2024, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado nesta quinta-feira (24) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O estado contabilizou 3.349 vítimas no ano passado, o que representa 35,1 mortes por 100 mil habitantes.

O índice leva em conta homicídios dolosos (quando há intenção de matar), mortes resultantes de ações policiais, feminicídios e seis casos ocorridos em unidades prisionais no estado. A taxa de Pernambuco é mais que o dobro da média nacional, que foi de 17,1 mortes por 100 mil habitantes no mesmo período.