Protesto na BR-101 pede ampliação do Minha Casa Minha Vida

Protesto interditou parcialmente o Km 68 da BR-101, no bairro do Engenho do Meio (Divulgação/PRF)

Um protesto realizado na manhã desta quinta-feira (14) interditou parcialmente o Km 68 da BR-101, no bairro do Engenho do Meio, sentido Paulista.

Os manifestantes reivindicam a ampliação do Programa Minha Casa Minha Vida, solicitando que o governo federal aumente de 20 mil para 200 mil o número de unidades habitacionais destinadas às famílias.

De acordo com o representante do movimento, a medida é necessária para atender à alta demanda por moradia na região.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha a manifestação e aguarda a chegada do Corpo de Bombeiros ao local. O trânsito segue parcialmente bloqueado no sentido Paulista.