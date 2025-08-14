Operação cumpre 38 mandados em três estados e suspende atividades de duas empresas

A operação Sinistro visa desarticular uma organização criminosa voltada à prática dos crimes de falsidade ideológica, estelionato, corrupção ativa e passiva e uso de documentos falsos.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, as investigações foram iniciadas em março de 2021. (Foto: Divulgação / PCPE)

Uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, deflagrada na manhã desta quinta-feira (14), cumpriu 19 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em três estados do Brasil, além de suspender atividades e bens de duas empresas e bloqueio de ativos financeiros.



A operação, denominada Sinistro, visa desarticular uma organização criminosa voltada à prática dos crimes de falsidade ideológica, estelionato, corrupção ativa e passiva e uso de documentos falsos.

Os mandados foram cumpridos nas cidades do Recife, Carpina, Limoeiro, Paudalho, Gravatá, Santa Cruz do Capibaribe, Belo Jardim, Cachoeirinha, Riacho das Almas, Brejo da Madre de Deus, Arcoverde, Santos/SP e Cabedelo/PB.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, as investigações foram iniciadas em março de 2021. Todas as ordens judiciais da operação foram expedidas pela Comarca de Glória do Goitá.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Durante toda a ação foram empregados 90 Policiais Civis, entre delegados, agentes e escrivães. As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTE), contando com o apoio operacional da Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e das Polícias Civis dos estados de São Paulo e da Paraíba.

Essa é a 47ª Operação de Repressão Qualificada do ano. A ação é vinculada à Diretoria Integrada Especializada (DIRESP), sob a presidência das Delegadas Viviane Santa Cruz, Lígia Cardoso e Érica Bezerra, respectivamente, Titular e Adjuntas da Delegacia de Polícia de Repressão ao Estelionato (DPRE), unidade integrante do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (DEPATRI).

A Polícia Civil de Pernambuco ainda informou que mais detalhes serão divulgados em momento oportuno.