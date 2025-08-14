Operação da PF erradica 335 mil pés de maconha em Salgueiro

Ação da Polícia Federal no Sertão de Pernambuco evitou que fossem produzidas 112 toneladas da droga

Operação Carcará V realizou ação em Salgueiro (DIVULGAÇÃO/PF)

A Operação Carcará V da Polícia Federal, por meio de sua delegacia em Salgueiro, erradicou e destruiu cerca de 335 mil pés de maconha, distribuídos em 59 plantios. Caso a plantação fosse colhida, prensada e colocada no mercado consumidor daria para se produzir 112 toneladas de maconha.

Os plantios foram localizados por meio de levantamentos feitos pela Polícia Federal em Salgueiro, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Ibimirim e Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, em Manaíra, na Paraíba, e no estado do Piauí.

Ciclo

O ciclo produtivo da cannabis é acompanhado para obstar a secagem e comercialização da droga. Segundo a PF, as constantes operações policiais de erradicação de maconha no Sertão do estado, coíbem a produção da droga, o que tem levado a importação da droga do Paraguai.

Isto também está demonstrado pelo aumento das apreensões feitas pela Polícia Federal de maconha vinda daquele país vizinho. Conforme o órgão, o desabastecimento dos pontos de venda de droga em Pernambuco e estados da região Nordeste tem evitado a escalada da violência.

O tráfico potencializa crimes como roubos, furtos, homicídios, latrocínios, guerra pelo domínio dos territórios de drogas, dentre outros crimes violentos que giram em torno do tráfico de drogas. Cada ponto de venda de droga desabastecido, significa menos um foco de violência.