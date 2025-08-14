Acidente na PE-425 deixa três pessoas mortas e três feridos

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu entre os municípios de Carnaubeira da Penha e Mirandiba e envolveu uma caminhonete que tentou desviar de um caminhão-pipa. Uma criança se feriu no sinistro

O acidente aconteceu próximo a entrada da aldeia Olho D’Água do Padre (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um acidente na PE-425, na tarde desta quarta-feira (13), entre os municípios de Carnaubeira da Penha e Mirandiba, no Sertão de Pernambuco. Entre os feridos estava uma criança, que não teve idade divulgada.

Segundo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o acidente, que aconteceu próximo a entrada da aldeia Olho D’Água do Padre, envolveu uma caminhonete, modelo Hilux, que tentou desviar de um caminhão-pipa.

Durante a manobra, o motorista perdeu o controle do veículo, que caiu em uma ribanceira. Três ocupantes da caminhonete morreram no local.

De acordo com a PM, o condutor da caminhonete e uma criança ficaram feridos. Ambos foram levados para o hospital de Carnaubeira da Penha, sendo transferidos na sequência para uma unidade hospitalar em Serra Talhada. Não há informações sobre o estado de saúde dessas duas vítimas.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, outra pessoa também foi levada para uma unidade hospitalar após se ferir no acidente. Os envolvidos no acidente tinha entre 11 e 50 anos de idade. Também não foi informado o estado de saúde desse terceiro ferido.

Ainda por meio de nota, a corporação informou que o caso foi registrado, por meio da Delegacia de Mirandiba, como um acidente de trânsito com vítima fatal e que diligências seguem até o esclarecimento do caso.