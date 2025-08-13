Polícia prende dois suspeitos e total de detidos por morte de empresário em Petrolina chega a seis

O crime aconteceu após o empresário Erlan Oliveira se incomodar e desligar um paredão de som em um bar em junho. Elke foi espancado pelos criminosos

Erlan Oliveira, de 28 anos, morreu após ser espancado em Petrolina (Foto: Reprodução)

Subiu para seis o número de pessoas presas pelo envolvimento na morte do empresário piauiense Erlan Oliveira, de 28 anos, espancado em Petrolina, no Sertão do estado. Nesta quarta-feira (13), dois suspeitos mais recentes se apresentaram voluntariamente à delegacia e tiveram a prisão preventiva decretada.

Um dos detidos é um empresário de 35 anos, conhecido como “Júnior da D20”, apontado como um dos autores do homicídio. O outro é um jovem de 21 anos identificado como Iak Lima.

Um suspeito chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais afirmando ser inocente. No depoimento, disse que ele e a família estavam recebendo ameaças e que ainda não havia se apresentado à polícia por temer pela própria segurança.

Prisões anteriores

No dia 23 de junho, três suspeitos se apresentaram à polícia: um homem foi levado para o Presídio Doutor Edvaldo Gomes, uma mulher para a Cadeia Pública Feminina e outra mulher recebeu prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica por ser mãe de uma criança. Três dias depois, o quarto suspeito foi preso.

Um sétimo suspeito continua foragido e a Polícia Civil informou que o inquérito segue em andamento para esclarecer todos os detalhes do crime e responsabilizar os envolvidos.

Relembre o caso

Erlan Oliveira foi agredido na madrugada de 23 de junho, em um bar no bairro José e Maria, zona norte de Petrolina. De acordo com testemunhas, ele entrou em um carro e desligou o som de um paredão que tocava em frente ao estabelecimento. Em seguida, foi retirado do veículo e espancado por um grupo.

O empresário foi socorrido e levado ao hospital de Petrolina e transferido para o Piauí em uma UTI aérea. Poucos dias depois, a família recebeu a confirmação de morte encefálica.

