Protesto deixa passageiros sem metrô e ônibus têm reforço de linhas

Um protesto dos metroviários contra a suposta privatização do Metro do Recife deixou passageiros sem transporte na manhã desta quinta-feira (14)

Muitos usuários foram pegos de surpresa com a paralisação do metrô (REPRODUÇÃO)

A paralisação dos metroviários do Recife por 24 horas, em decisão tomada pela categoria em assembleia na quarta-feira (13) à noite, pegou o usuário do metrô de surpresa na manhã desta quinta. O Grande Recife Consórcio reforçou as diversas linhas de ônibus para amenizar o problema. Mesmo assim sobraram reclamações e longas filas nos terminais de ônibus.

A decisão de parar por 24 horas, contado a partir das 22h da quarta, faz parte de um protesto da categoria contra a privatização do metrô, começando no dia anterior à chegada do presidente Lula ao Recife. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, controladora do metrô, é um órgão do governo federal.

Segundo o presidente do Sinmetro, Luiz Soares, afirmou que a paralisação inicial é de 24 horas, mas pode se estender caso Lula não comunique sobre a desistência do projeto.

“A gente vem conversando, dialogando com o governo federal para que ele garanta a não privatização. Foi o que ele [Lula] prometeu em campanha. Recentemente, recebemos a notícia de que ele vai conceder ao Estado para privatizar. Nós não concordamos com essa proposta. Então a gente fez uma assembleia hoje e a categoria decidiu, pela maioria presente, que a partir das 22 horas de hoje vamos parar o sistema de forma integral”, destacou o presidente do Sindmetro.

Ônibus

Devido à paralisação, o Grande Recife Consórcio de Transporte reforçou linhas de ônibus que funcionarão durante a paralisação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). Confira as linhas que receberam reforço: 200 TI Jaboatão (Parador), 166 TI Cajueiro Seco (Rua do Sol), 185 TI Cabo, 181 Cabo (Cohab) / TI Cajueiro Seco, 115 TI AEROPORTO/TI Afogados, 168 TI Tancredo Neves (Cde Boa Vista), 2450 TI Camaragibe (Centro) e 2480 TI Camaragibe (Derby).

O Grande Recife também ativou linhas emergenciais. São elas: 238 TI Jaboatão/TI Barro, 858 TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro e 2481 TI Camaragibe/TI TIP. A operação será mantida durante paralisação da CBTU.