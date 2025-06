Homem cai de moto e é atropelado por caminhão na Zona Norte do Recife

O motorista do caminhão ficou no local até a chegada da PRF (Foto: Divulgação/PRF)

Um motociclista morreu ao perder o controle e cair do veículo que pilotava na BR-101, no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife, nesta quinta-feira (19). No momento da queda, um caminhão passava pela via da contramão e acabou atropelando a vítima.

O sinistro aconteceu por volta das 10h50 e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para a ocorrência. De acordo com as autoridades, o homem morreu no local.

O condutor do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi normal. o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram até o local.

1 / 2 2 / 2 < >

Dados do Atlas da Violência 2025 mostram que, em Pernambuco, 54,4% dos casos de sinistros no trânsito envolvem motos. O estado é o sexto com mais acidentes envolvendo motociclistas em todo o Brasil.

A nível nacional, a pesquisa aponta uma alta na taxa de mortes causadas por acidentes de trânsito, com uma média de 16,2 óbitos a cada grupo de 100 mil habitantes. Os dados são referentes a 2023 e representam alta de 2,5% ante 2022, quando o índice era 15,8.

A taxa de sinistros envolvendo motos atingiu 6,3 mortes por 100 mil habitantes em 2023, o que equivale a alta de 12,5% ante 2022.