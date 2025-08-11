Homem em situação de rua é morto a pauladas enquanto dormia no Recife

O crime aconteceu na tarde de sábado (9) e o suspeito fugiu após o crime

Um homem em situação de rua que não teve a identidade divulgada foi morto a pauladas na Rua Pessoa de Melo, no bairro Madalena, Zona Oeste do Recife, no sábado (9). Ele foi assassinado enquanto estava dormindo em uma calçada.

O suspeito do crime teria chegado ao local em uma bicicleta e deixado o veículo um pouco afastado da vítima. Logo em seguida, ele observou o homem em situação de rua por alguns momentos e iniciou uma série de agressões com um pedaço de madeira. A vítima foi morta com diversos golpes na cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) recebeu um chamado às 17h20, mas o homem já estava sem vida. A Polícia Civil foi acionada para a ocorrência e informou que registrou o caso como homicídio consumado. As diligências seguem até o esclarecimento total do fato.

O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, no Centro do Recife.

Casos recentes

Em junho deste ano um homem em situação de rua foi agredido a pauladas em frente a um Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro POP), em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

A vítima foi surpreendida por outro usuário do serviço e deixada desacordada na calçada com ferimentos graves na cabeça. O caso foi registrado por câmeras de segurança.

Em janeiro, um outro homem nas mesmas condições foi assassinado com vários tiros na Ilha do Leite, na área central do Recife. Ele aguardava integrantes de organizações assistenciais para receber comida. O homicídio aconteceu por volta das 2h30, na Rua General Joaquim Inácio.