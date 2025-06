Empresário piauiense morre após ser espancado em bar, em Petrolina

Empresário chegou a ser socorrido por UTI aérea, mas não resistiu (Reprodução/Redes Sociais)

Um empresário piauiense morreu após ser espancado em um bar em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A vítima, identificada como Erlan Oliveira, de 28 anos, foi agredido por um grupo de pessoas depois de deixar o São João da cidade, na madrugada da última sexta-feira (20).

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Erlan teria deixado o São João em um carro de aplicativo com destino a um bar localizado na Avenida Sete de Setembro, no bairro José e Maria. Segundo testemunhas, ao chegar no estabelecimento, ele entrou em outro veículo, que estava com o som de um "paredão" ligado.

Nesse momento, um grupo de pessoas retiraram o homem do veículo e o espancaram. Segundo a PCPE, Erlan chegou a ser socorrido para o Piauí em uma UTI aérea, mas teve a morte cerebral confirmada no último sábado (21).

A Polícia Civil está investigando o caso para identificar através da 213ª Delegacia Circunscricional. Até o momento, ninguém foi preso.