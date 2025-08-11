Homem é preso por agredir companheira e morder a própria mãe em bar no Agreste

Caso ocorreu na cidade de Iate, na noite de domingo (10). Suspeito foi detido pela PM

Um homem que não teve a identidade divulgada foi detido pela Polícia Militar após agredir a companheira e morder a própria mãe na noite de domingo (10) na zona rural de Iati, no Povoado Bela Vista, no Agreste.

O caso aconteceu em um bar da cidade e a PM foi acionada por uma pessoa que presenciou e relatou a situação de violência. No local, os policiais encontraram o suspeito em estado de extrema agitação e agressividade.

Ao tentar conter o filho, a mãe acabou recebendo uma mordida no dedo e relatou o caso às autoridades policiais. O suspeito foi algemado, mas mostrou resistência contra os policiais. Ele chutou a viatura e xingou o efetivo.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia para a adoção das medidas cabíveis.

Violência contra mulher

Pernambuco contabilizou 53 casos de feminicídios. No mesmo período de 2024, foram registrados 49 casos em todo o estado, o que representa um aumento de 8,1%. No que se refere à violência doméstica contra a mulher no Estado, foram registrados 32.075 casos nos sete primeiros meses de 2025, segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE).

