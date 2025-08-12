Vítima estava sendo perseguida de moto quando foi atingida por disparos e perdeu o controle, em Jaboatão dos Guararapes

Homem morre após ser baleado e cair de viaduto na BR-408 (Divulgação/PRF)

Um homem morreu na manhã desta terça-feira (12) após ser baleado e cair de um viaduto da BR-408, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A identidade da vítima ainda não foi divulgada. O acidente ocorreu por volta das 5h25.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência no Km 10 da BR-232, sentido Recife. O corpo do homem foi localizado embaixo do viaduto, enquanto a motocicleta permaneceu na rodovia, encostada na mureta de concreto.

Segundo Testemunhas, a vítima estava sendo perseguida por quatro homens em duas motocicletas. Durante a fuga, ele foi atingido por um tiro na região da nuca, perdeu o controle do veículo, bateu na mureta e caiu do viaduto.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no local.