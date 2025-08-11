Influencer é executado a tiros na Zona Norte do Recife

Diogo Andrade da Silva, de 25 anos, foi surpreendido por dupla em motocicleta no bairro de Nova Descoberta

Um jovem influencer foi assassinado a tiros na noite deste domingo (10), no bairro de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife. A vítima foi identificada como Diogo Andrade da Silva, de 27 anos.

Segundo informações extraoficiais, a vítima estava na Rua Francisco Passos, no Alto do Cruzeiro, quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. O garupa disparou várias vezes contra ele, que morreu no local. Segundo a policia, outros dois homens, de 22 e 26 anos, também foram atingidos pelos disparos.

As vítima foram socorridas para o Hospital Getúlio Vargas, na zona oeste do Recife e, Policlínica Barros Lima, respectivamente.

Diogo era conhecido na internet por produzir vídeos interativos e bem-humorados, o que lhe rendeu milhares de seguidores.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "As diligências seguem até o esclarecimento do fato", destacou.

O corpo foi periciado pelo Instituto de Criminalística (IC) e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

