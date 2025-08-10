° / °

Acidente

Adolescente morre em acidente de moto na zona rural de Capoeiras

Vítima de 17 anos não usava capacete no momento da queda; colisão ocorreu na madrugada deste domingo (10)

Diario de Pernambuco

Publicado: 10/08/2025 às 18:19

A Polícia Civil de Pernambuco instaurou um inquérito para apurar todos os fatos./Foto: Arquivo/PCPE

Um adolescente de 17 anos morreu na madrugada deste domingo (10) após sofrer um acidente de motocicleta na zona rural de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como José Tauê Freitas de Oliveira.

Segundo informações, ele trafegava por uma estrada vicinal no Sítio Cascavel quando perdeu o controle da moto, caiu e bateu a cabeça em uma pedra. No momento do acidente, José Tauê não utilizava capacete.

O jovem morreu no local antes da chegada do socorro. A Polícia Militar, o Instituto de Criminalística e a Polícia Civil estiveram na cena para os procedimentos legais.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota a Polícia Civil de Pernambuco informa que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Garanhuns. Diligência estão sendo realizadas até a elucidação dos fatos.

