Adolescente morre em acidente de moto na zona rural de Capoeiras
Vítima de 17 anos não usava capacete no momento da queda; colisão ocorreu na madrugada deste domingo (10)
Publicado: 10/08/2025 às 18:19
A Polícia Civil de Pernambuco instaurou um inquérito para apurar todos os fatos. (Foto: Arquivo/PCPE)
Um adolescente de 17 anos morreu na madrugada deste domingo (10) após sofrer um acidente de motocicleta na zona rural de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como José Tauê Freitas de Oliveira.
Segundo informações, ele trafegava por uma estrada vicinal no Sítio Cascavel quando perdeu o controle da moto, caiu e bateu a cabeça em uma pedra. No momento do acidente, José Tauê não utilizava capacete.
O jovem morreu no local antes da chegada do socorro. A Polícia Militar, o Instituto de Criminalística e a Polícia Civil estiveram na cena para os procedimentos legais.
O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.
Em nota a Polícia Civil de Pernambuco informa que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Garanhuns. Diligência estão sendo realizadas até a elucidação dos fatos.