Ação cumpre mandado de prisão preventiva e busca e apreensão no município de Igarassu; penas podem ultrapassar 40 anos de prisão

PF deflagra operação contra crimes de abuso sexual infantil em Pernambuco (Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (Deleciber/PE) da Superintendência Regional em Pernambuco, deflagrou, na manhã da última quinta-feira (7), uma operação para combater crimes como estupro de vulnerável, armazenamento, divulgação, aliciamento, exposição à venda e produção de imagens com cenas de abuso sexual infantil.

O inquérito teve início após o recebimento de uma denúncia anônima sobre a venda de material contendo abuso sexual infantil. Durante as investigações, foi identificado um suspeito como responsável pela divulgação e comercialização do conteúdo, além de ser apontado como possível autor do estupro de vulnerável registrado em um dos arquivos.

Nesta fase da operação, foi decretada a prisão preventiva do acusado e cumprido um mandado de busca e apreensão no município de Igarassu, no Grande Recife. Nas buscas, foram apreendidos computadores, notebooks, celulares e outros dispositivos.

De acordo com a policia, dependendo do resultado das diligências e da perícia nos itens recolhidos, o suspeito poderá responder por crimes como aliciamento de menores para atos libidinosos, produção e compartilhamento de cenas de abuso sexual infantil, estupro de vulnerável e exposição à venda de conteúdo ilegal.

Somadas, as penas podem ultrapassar 40 anos de prisão. O material apreendido passará por exames periciais para identificar evidências dos crimes cometidos pela internet.