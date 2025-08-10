° / °

Vida Urbana
Acidente

Idosa morre após cair em fossa séptica na zona rural de São João

Acidente ocorreu na manhã deste sábado (9), no Sítio Olho D’água dos Carlos, no Agreste de Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 10/08/2025 às 18:20

Seguir no Google News Seguir

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru./Foto: Reprodução

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)

Uma idosa de 84 anos morreu na manhã deste sábado (9) após cair dentro de uma fossa séptica, no Sítio Olho D’água dos Carlos, zona rural de São João, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Marina Laurinda de Oliveira.

Segundo informações, a tampa da fossa cedeu no momento em que a idosa pisou sobre a estrutura. A filha percebeu a ausência da mãe e iniciou as buscas, encontrando a tampa quebrada e o corpo dentro da fossa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a equipe constatou o óbito. O Corpo de Bombeiros retirou o corpo, enquanto o Instituto de Criminalística realizou a perícia no local.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Veja também:

Em nota a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que as investigações seguem em andamento até a completa elucidação dos fatos.

Agreste de Pernambuco , idosa , PCPE
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP