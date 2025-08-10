Idosa morre após cair em fossa séptica na zona rural de São João
Acidente ocorreu na manhã deste sábado (9), no Sítio Olho D’água dos Carlos, no Agreste de Pernambuco
Publicado: 10/08/2025 às 18:20
O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)
Uma idosa de 84 anos morreu na manhã deste sábado (9) após cair dentro de uma fossa séptica, no Sítio Olho D’água dos Carlos, zona rural de São João, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Marina Laurinda de Oliveira.
Segundo informações, a tampa da fossa cedeu no momento em que a idosa pisou sobre a estrutura. A filha percebeu a ausência da mãe e iniciou as buscas, encontrando a tampa quebrada e o corpo dentro da fossa.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a equipe constatou o óbito. O Corpo de Bombeiros retirou o corpo, enquanto o Instituto de Criminalística realizou a perícia no local.
O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.
Em nota a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que as investigações seguem em andamento até a completa elucidação dos fatos.