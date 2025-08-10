Ferido, homem tenta socorrer amigo baleado, bate o carro e vítima morre, em Abreu e Lima
Os dois homens foram alvejados por atirador em um estabelecimento em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife
Publicado: 10/08/2025 às 18:18
Polícia Civil investiga o caso (Polícia Civil/divulgação)
Um homem morreu dentro de um carro depois de ser baleado junto com o amigo em frente a um espetinho em Abreu e Lima, no Grande Recife. O caso aconteceu na manhã deste domingo (10), no bairro de Caetés Velho.
Identificada como Paulo Gomes dos Santos Neto, a vítima fatal estava com o amigo no "Espetinho do Batom", na Avenida Ananias Lacerda, quando foi um homem armado chegou e efetuou os disparos. Paulo foi socorrido pelo amigo, também ferido, em um carro.
O veículo, contudo, colidiu durante o deslocamento, nas proximidades do pórtico de Abreu e Lima, na BR-101 Norte. Paulo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Seu amigo foi socorrido com vida para um unidade de saúde. A Polícia Civil investiga o caso.
