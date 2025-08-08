Troca de tiros teria sido motivada por disputa territorial e guerra do tráfico na Região Metropolitana do Recife

Confronto entre facções deixa quatro mortos na comunidade do V8, em Olinda (Reprodução/Tv Globo)

Um confronto armado entre criminosos na madrugada desta sexta-feira (8), na comunidade do V8, em Olinda, Região Metropolitana do Recife, deixou quatro mortos. Informações extraoficiais apontam que a troca de tiros envolveu facções rivais e teria sido motivada pela disputa por território e pelo controle do tráfico de drogas na região.

O tiroteio ocorreu no cruzamento entre as ruas Quinze e Portelinha, deixando quatro pessoas mortas, três homens e uma mulher trans. Pelo menos três comunidades teriam declarado guerra entre si: V8, Ponte Preta e Ilha do Maruim.

Ainda segundo as informações extraoficiais, a Polícia Militar teria sido acionada por moradores e, ao chegar ao local, teriam trocado tiros com criminosos. Um homem foi detido, e com ele foram apreendidas munições, uma pistola, dois revólveres e mais de 360 pedras de crack. O suspeito e o material recolhido foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o som intenso dos disparos durante o confronto. A polícia não descarta a possibilidade de que haja mais vítimas em decorrência da guerra do tráfico na comunidade.