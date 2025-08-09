° / °

Incêndio atinge cobertura de prédio empresarial no bairro do Pina, no Recife

Pelo menos cinco viaturas do corpo de bombeiros foram enviadas para atender a ocorrência

Diario de Pernambuco

Publicado: 09/08/2025 às 15:54

Incêndio atinge cobertura de prédio empresarial no bairro do Pina, no Recife /Reprodução

Um incêndio atingiu, na tarde deste sábado (9), a cobertura do Empresarial ITC, localizado na Avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. O edifício fica próximo ao prédio do Grupo JCPM. Não houve registro de vítimas.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que na ocorrência foram utilizadas cinco viaturas: duas de combate a incêndio, uma ambulância de resgate e duas de comando operacional.

"As chamas foram controladas pela brigada do próprio empresarial. O CBMPE realizou o rescaldo, eliminando focos remanescentes e garantindo a segurança do local."

 

