Homem preso em chacina na comunidade V8 é irmão de um dos mortos no conflito

Identificado como Lucas Ferreira de Souza, de 25 anos, o suspeito é irmão de um dos quatro mortos na madrugada desta sexta (8), após uma disputa entre criminosos na comunidade V8 em Olinda, Grande Recife

Confronto entre facções deixa quatro mortos na comunidade do V8, em Olinda (Reprodução/Tv Globo)

O homem preso durante um confronto armado que resultou em chacina na madrugada desta sexta (8), na comunidade V8, em Olinda, Grande Recife, é irmão de um dos quatro mortos no conflito criminoso. A informação foi confirmada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), em coletiva realizada manhã desta sexta (8), no Derby, região central do Recife.

Identificado como Lucas Ferreira de Souza, 25, não tem, a princípio, ligação com a chacina. O suspeito afirmou em depoimento, segundo a PMPE, que foi ao local onde o tiroteio aconteceu, entre as Ruas Quinze e Portelinha, na comunidade de V8, para se vingar da morte do irmão, que ainda não foi identificado, mas acabou detido pelos policiais.

Com Lucas, foram apreendidas munições, uma pistola, dois revólveres e mais de 360 pedras de crack. Ainda conforme a PM, ele estava em liberdade há apenas 11 dias após ser preso por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Entenda

Na madrugada desta sexta (8), um confronto armado assustou moradores da comunidade V8, em Olinda, no Grande Recife. O conflito teria envolvido facções rivais motivadas por disputa por território e pelo controle do tráfico de drogas na localidade. Três homens e uma mulher foram mortos.

Além da V8, pelo menos outras duas comunidades teriam declarado guerra entre si: Ponte Preta e Ilha do Maruim.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionada e ao chegar ao local, ainda trocou tiros com criminosos. O efetivo prendeu em flagrante Lucas Ferreira de Souza, de 25 anos.

Procurada pelo Diario, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que ainda não tem registro da prisão de Lucas.