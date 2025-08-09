Mulher morre e filho de 15 anos é baleado em ataque em Petrolina

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) autuou o homem de 32 anos em flagrante delito, pela tentativa de roubo a uma residência. (Foto: Reprodução/PCPE)

Uma mulher foi morta e o filho, de 15 anos, foi baleado na madrugada deste sábado (9), no bairro Vila Vitória, em Petrolina, Sertão de Pernambuco.

A vítima foi identificada como Francisca Zenilda da Silva, de 50 anos, conhecida como Leda. De acordo com informações da Polícia Civil de Pernambuco, dois homens não identificados efetuaram os disparos e fugiram em seguida.

O adolescente ferido foi socorrido para uma unidade hospitalar. Francisca não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Em nota a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou o caso por meio da Delegacia de Petrolina. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso", destacou.