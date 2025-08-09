PRF recupera carro roubado que arrastou moto por 500 metros; Veja vídeo
Uma equipe da PRF de Igarassu realizava uma fiscalização na rodovia, quando avistou um carro transportando um reboque na faixa exclusiva de ônibus
Publicado: 09/08/2025 às 10:12
PRF recupera carro roubado após motorista arrastar moto em Abreu e Lima (Foto: Divulgação PRF)
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro roubado na sexta-feira (8), em Abreu e Lima. O motorista que dirigia o veículo apreendido arrastou por 500 metros uma moto, durante a fuga, no município do Grande Recife.
O carro foi encontrado por uma equipe de agentes da PRF de Igarassu, que fiscalizava a rodovia. O automóvel transportava um reboque na faixa de ônibus. A ordem de parada foi dada ao condutor, que fugiu, entrando na área urbana de Caetés Velho.
Em uma esquina do bairro, o motorista atingiu e arrastou uma motocicleta por 500 metros. O homem que que estava na moto no momento conseguiu escapar e não teve ferimentos.
As pessoas que estavam no carro abandonaram o veículo e conseguiram escapar, pulando muros de residências na redondeza. Buscam foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado.
Ao ser consultado, um registro de roubo do carro no dia 5 de agosto, no Recife, foi descoberto. O veículo foi levado para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), no bairro de Afogados, para ser devolvido ao dono.
Veja vídeo: