PRF recupera carro roubado que arrastou moto por 500 metros; Veja vídeo

Uma equipe da PRF de Igarassu realizava uma fiscalização na rodovia, quando avistou um carro transportando um reboque na faixa exclusiva de ônibus

PRF recupera carro roubado após motorista arrastar moto em Abreu e Lima (Foto: Divulgação PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro roubado na sexta-feira (8), em Abreu e Lima. O motorista que dirigia o veículo apreendido arrastou por 500 metros uma moto, durante a fuga, no município do Grande Recife.

O carro foi encontrado por uma equipe de agentes da PRF de Igarassu, que fiscalizava a rodovia. O automóvel transportava um reboque na faixa de ônibus. A ordem de parada foi dada ao condutor, que fugiu, entrando na área urbana de Caetés Velho.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Em uma esquina do bairro, o motorista atingiu e arrastou uma motocicleta por 500 metros. O homem que que estava na moto no momento conseguiu escapar e não teve ferimentos.

As pessoas que estavam no carro abandonaram o veículo e conseguiram escapar, pulando muros de residências na redondeza. Buscam foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado.

Ao ser consultado, um registro de roubo do carro no dia 5 de agosto, no Recife, foi descoberto. O veículo foi levado para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), no bairro de Afogados, para ser devolvido ao dono.

Veja vídeo: