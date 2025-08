Carro de luxo furtado é recuperado pela PRF na BR-101, no Recife

Carro de luxo furtado (Divulgação/PRF)

Um carro de luxo com registro de furto foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no sábado (2), durante uma fiscalização de rotina na BR-101, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. O veículo havia sido furtado no dia 26 de maio deste ano, também na capital pernambucana.

A abordagem ocorreu no quilômetro 69 da rodovia federal, onde os policiais suspeitaram do veículo e decidiram realizar a verificação. O carro era conduzido apenas pelo motorista, que não apresentou documentação convincente sobre a origem do automóvel.

Durante a vistoria, os agentes constataram que as placas estavam adulteradas e confirmaram, após consulta, que o veículo possuía um boletim de furto em aberto.

Questionado pelos policiais, o motorista afirmou que o carro pertencia a um cliente e que sua missão era apenas levá-lo até uma empresa de polimento.